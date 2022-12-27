Üniversiteler badminton şampiyonu YDÜ

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27/12/2022

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Üniversiteler badminton şampiyonu YDÜ

KKTC Üniversite Spor Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler arası Badminton Şampiyonası Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Beş üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Üniversitesi yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada ikinciliği Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanırken, Girne Amerikan Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Turnuvayı Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi dördüncü,  Girne Üniversitesi  ise beşinci tamamladı.

27/12/2022 22:00
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TAGS: Üniversiteler badminton şampiyonu YDÜ
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