Üniversiteler badminton şampiyonu YDÜ

KKTC Üniversite Spor Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler arası Badminton Şampiyonası Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Beş üniversitenin katılımı ile gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Üniversitesi yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada ikinciliği Doğu Akdeniz Üniversitesi kazanırken, Girne Amerikan Üniversitesi üçüncülüğü elde etti.

Turnuvayı Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi dördüncü, Girne Üniversitesi ise beşinci tamamladı.

Bu habere tepkiniz:



27/12/2022 22:00