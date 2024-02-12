Üniversiteler bugüne kadar nasıl denetlendi?

Mantar gibi üniversitelerin çoğaldığı ülkede birçok üniversitenin yolsuzlukla anılması ülkedeki yüksek öğrenim sektörüne zarar verirken bu skandallar YÖK’ün ve YÖDAK’ın üniversiteleri bugüne kadar nasıl denetlediği sorusunu akıllara getiriyor.

30’a yakın üniversitenin bulunduğu KKTC’yi üniversite kurmada rant kapısı olarak gören esas derdi “kaliteli eğitim” değil “rant” elde etmek olan kesimlere karşı devletin denetimi ve otoritesi görülmüyor.

Elindeki parayı aklamak isteyenlere KKTC’de üniversite kurarken yetkililerin “üniversite” kılığında açılan işyerlerini ne zaman denetlediği bilinmiyor. İnsan ticareti bile yapılan bu tür üniversiteler için gerekli önlemlerin alınmaması, eğitimle ilgili olmayan üniversiteler için kapatma kararı çıkmaması halinde sektörde yaşanacak çöküş kaçınılmaz olarak görülüyor