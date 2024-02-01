Üniversitelerden Tümer’e anlamlı ziyaret

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs (ASBÜ-Kuzey Kıbrıs) Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Sabah ve Genel Sekreter Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret esnasında üniversiteler aracılığıyla toplumun ihtiyacına yönelik ortak projelerden de bahsedilirken, en kısa sürede yeni çalışmalara imza atılacağı belirtildi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Mustafa Tümer, verilen hediyeler için de ayrıca teşekkür etti.