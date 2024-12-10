Üniversitelerin hentbol mücadelesi başladı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversite Spor Oyunları devam ediyor. Bu kapsamda 2024-25 Güz Dönemi branşları arasında yer alan hentbolda ilk karşılaşmalar oynandı. UKÜ Arena’da yer alan ilk gün müsabakalarında iki erkek, bir kadın karşılaşması oynanarak tamamlandı.

UKÜ farklı kazandı: 37-9

Günün ilk maçında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi takımları karşılaştı. Mücadelede baştan sona rakibine üstün bir performans sergileyen UKÜ, maçı 37-9 kazandı. UKÜ’den İbrahim Kaya 9 gollük performansı ile maçın skorer oyuncusu oldu.

Çekişmeli maç YDÜ’nün: 43-40

Günün ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 21-20 DAÜ üstünlüğü ile tamamlanan mücadelenin ikinci yarısındaki performansı ile YDÜ maçı 43-40 kazanmasını bildi. YDÜ’den Şükrü Erdoğan kaydettiği 19 golle maçın en skorer oyuncusu oldu.

UKÜ kadın takımı rahat kazandı: 42-9

Günün son maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kadın takımları karşılaştı. Maçın ilk devresini 25-5 üstün tamamlayan UKÜ, mücadeleyi 42-9’luk skorla galip tamamladı. UKÜ’den Gülem Atay ve Mariama Sow 9’ar golle en skorer oyuncular oldular.