“Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı” Düzenleniyor

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25/11/2024

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“Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı” Düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Çocuk Hakları Kulübü öncülüğünde, 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da DAÜ Hukuk Fakültesi’nde “Üniversiteli Gözünden Kıbrıs’ta Çocuk Hakları Çalıştayı” gerçekleştirilecek.

Etkinlik, DAÜ Hukuk Kulübü, DAÜ Özel Eğitim Kulübü, DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü, DAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kulübü ile DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleniyor.

25/11/2024 11:52
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TAGS: haber, kıbrıs
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