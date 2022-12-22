Ünlü aktör yine şaşırtmadı: Bu sefer 23 yaşında

Ağustos ayında 25 yaşına giren Camila Morrone ile dört yıllık birlikteliğini sonlandıran ve sosyal medyada, “25 yaşından büyük kadınlarla birlikte olmuyor” efsanesini başlatan ABD’li aktör Leonardo DiCaprio’nun yeni sevgilisi belli oldu.

48 yaşındaki ünlü oyuncu 23 yaşındaki aktrist Victoria Lamas ile görüntülendi. İngiliz medyasında yayınlanan fotoğraflarda iki isim de bir mekandan ayrılırken görülüyor.

Victoria Lamas konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu Lorenzo Lamas’ın kızı olan Victoria Lamas’ın DiCaprio’yu meşhur eden Titanic filminin vizyona girmesinden iki yıl sonra dünyaya gelmesi de dikkat çekici bir detay olarak öne çıkarıldı.

DiCaprio en son Eylül ayında 27 yaşındaki manken Gigi Hadid ile görüntülenmişti.

Bu habere tepkiniz:



22/12/2022 10:13