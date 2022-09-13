Ünlü Avukatlara Yurtdışı Yasağı Geldi

Mark Buddle'ın ülkedeki mal varlıkları ve ispat edilememiş kaynaklar nedeniyle soruşturma yürüten Polis, 3 ünlü avukatı ve bir iş insanını bugün mahkemeye çıkardı. Mark Buddle’ın avukatı Emre Kadri, tanınmış avukat Batur Sağlamer ve iş insanı Halil Kahraman bugün teminata bağlandı. Emre Kadri için yurtdışına çıkış yasağı, 100 bin TL nakdi teminat ve 250 bin TL’lik kefalet imzalanmasına karar veren Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Emre Kadri aleyhine Suç gelirlerini aklama ve suç gelirlerine teşebbüs suçlamasıyla dava getirirken Batur Sağlamer için ise suç gelirlerine iştirak etme ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçlarından dava getirildi.

İş insan Halil Kahraman’a ise suç gelirlerini aklama, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme suçundan mahkemeye çıkarıldı. 3 şahıs da teminat şartlarını yerine getirmeleri durumunda serbest kalacak.

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13/09/2022 16:13