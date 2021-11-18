Ünlü çift aşka geldi! Kıbrıs romantizmi...

Romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ikili Kıbrıs'a gitti.

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18/11/2021

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Ünlü çift aşka geldi! Kıbrıs romantizmi...

"Aşk 101" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu İpek Yazıcı, bir süredir şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk yaşıyor. Çift birlikte Kıbrıs'a gitti, romantik pozlar verdi.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir uzun zamandır aşk yaşıyor. Romantik paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ikili Kıbrıs'a gitti.

Sevgililer aşk dolu karelerini sosyal medyada paylaştı. Güzel oyuncu bu romantik karelere 'Böylesi mümkünmüş hayatta' notunu düştü. Mutlu çiftin fotoğrafları kısa sürede 100 binin üzerinde sosyal medya kullanıcı tarafından beğenildi.

18/11/2021 13:30
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TAGS: İpek Yazıcı, Ufuk Beydemir, aşk, kıbrıs, haberkıbrıs,
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