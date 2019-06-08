Ünlü çift dünyaevine girdi

İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe dünyaevine girdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

Uzun süredir birliktelik yaşayan futbolcu Mesut Özil ve oyuncu Amine Gülşe Beşiktaş’ta bulunan bir otelde hayatlarını birleştirdi. Düğün törenine, çiftin yakınları ile Rıdvan Dilmen, Acun Ilcalı ve Burcu Esmersoy gibi spor ve sanat camiasından isimler katıldı.Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yaptı.