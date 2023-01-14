Ünlü çift üçüncü kez çocuk sahibi oldu

2013 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren John Legend ile Chrissy Teigen, Eylül 2020'de bebeğini doğumda kaybetmenin acısıyla yıkılmıştı. Ağustos ayında tüp bebek yoluyla tekrar hamile kaldığını duyuran Teigen, oğlunu dünyaya getirdi. Doğum haberini özel bir konserde dinleyicilerle paylaşan Legend ise hayranlarına "Ne mutlu bir gün" diyerek seslendi.

İki çocuklu mutlu bir evlilikleri olan ABD'li model Chrissy Teigen ve şarkıcı eşi John Legend, iki sene önce büyük bir acı yaşamıştı. Üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftin bebeği, dünyaya gelmeden hayatını kaybetmişti.

Evlat acısıyla yıkılan Teigen ve Legend, hastane odasında ağlarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz" diye yazmıştı.

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14/01/2023 21:04