Ünlü diyetisyeni hastanelik eden olayda flaş gelişme

Girne kentindeki bir otele balayına giden ünlü diyetisyen İlter Faik Kaya’yı hastanelik eden kulüp güvenlikçileri Yasin Çokcu ve Halil Işık, mahkemeye çıkartılarak tutuklandı.

4 ay önce evlendiği ekonomist Nesrin Konuklu Kaya ile Girne’de bir otele balayına giden çift, otel içindeki kulüpte kıyafetleri uygun olmadığı gerekçesiyle tartıştığı güvenlikçiler tarafından darp edildi.

4 KİŞİ YÜZÜNE YUMRUKLADI, BURNUNU KIRDI

KKTC polisinin yakaladığı Yasin Çokçu ve Halil Işık adlarındaki iki güvenlikçi mahkemeye çıkartıldı.

Savcılık adına soruşturmayı yürüten polis memuru Kader Çamlıbelli, otelin kulübüne terlikle girmek isteyen İlter Faik Kaya’yı 4 güvenlik görevlisinin darp ettiğini, yüzüne yumruk atıp tekmeledikten sonra burnunun kırılmasına neden olduklarını söyledi. Olaya karışan Bayram Sözüdoğru ve Hüseyin Arı adlı iki güvenlik görevlisinin daha arandığını belirten polis memuru Kader Çamlıbelli, kavga esnasında olayı anlamaya çalışan mağdur eşi Nesrin Konuklu Kaya’nın da güvenlikçiler tarafından tokatlandığını anlattı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların bir sonraki duruşmalarına kadar 3 gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

OTEL HEMEN İŞTEN KOVDU

Olayın gerçekleştiği otel yönetiminin, İlter Faik Kaya ve eşini darp eden güvenlik görevlilerini işten kovduğu öğrenildi.

TURİZM BAKANI ATAOĞLU: SORUŞTURMANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

KKTC’ye balayına gelen ünlü diyetisyen İlter Faik Kaya’nın Girne’de kaldığı oteldeki kulüpte güvenlikçiler tarafından dövülmesine KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu sert tepki gösterdi. Devam eden soruşturmanın takipçisi olacağını belirten Ataoğlu, “Turizm adamızın böyle üzücü olaylarla anılmasına neden olanlara karşı her türlü önlemi alacağız, İlter beye de geçmiş olsun diler, gerekli özürleri de yapacağız” dedi.

Bakan Ataoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, haberi duyar duymaz yetkililerden bilgi istediğini anlattı ve “Ada’mız tatil ve huzur adası olarak biliniyor. Ve öyle de… Herhangi bir turistimizin, misafirimizin ya da öğrencimizin burnu bile kanasa ben hesabını sorarım. Misafirimiz İlter Faik Kaya, yaşadığı bu vahim olaydan dolayı büyük geçmiş olsun diliyorum ve sorumlular hakkında her türlü yasal işlemin yapılacağından emin olmasını istiyorum. Ben ya da çalışma arkadaşlarım İlter beye ulaşarak gerekli özürleri de iletecektir” dedi.

Ömer BİLGE / Hürriyet