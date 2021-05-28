Ünlü DJ Kölsch’ün St. Hilarion’daki konseri iptal oldu

Anons edildiği günden beri büyük ilgi uyandıran ve KKTC’nin tanıtımı için büyük bir adım olarak görülen konserin iptali, canlı müzik yayını yapan platform ‘Cercle’ın sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Elektronik müzik konserleri vererek sosyal medya platformlarından yayınlayan Cercle platformu dünyadaki önemli tarihi, turistik ve kültürel yerlerin tanıtımını yapıyor.

Cercle’ın yapmış olduğu paylaşımda, yapılacak olan konserin “bazı kesimler tarafından hoş karşılanmadığı”, ve bu durumun şirketin prensiplerine ters düşmesi nedeniyle konserin iptal edilmesi için karar alındığı duyuruldu.

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28/05/2021 22:23