Ünlü fast food zincirinde skandal olay

Ünlü bir fast food zincirinin ABD'nin Hawaii Adası'ndaki şubesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Restoran çalışanları, hamburger etinin pişirildiği ızgaranın üzerine fare koyup pişirdiler ve bu anları kameraya kaydettiler. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle beraber restoran kapatıldı ve olaya karışan iki çalışanın işine son verildi. Restoran zincirinin yöneticisi Richard Stula, yaşanan korkunç olay hakkında bir açıklama yaptı.

Stula'nın yaptığı açıklamada, restoranın geçici bir süre faaliyetlerinin durdurulduğu ve kapsamlı bir denetimden sonra tekrar hizmet vermeye başlayacağı belirtildi. Restoranın geçtiğimiz yıl yapılan rutin hijyen kontrollerinde tam not aldığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.