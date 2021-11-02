Ünlü fenomen İtalya’da cinsiyetçi menü tartışmasını alevlendirdi: Kadınlara verilenlerde fiyat yazmıyor

İtalya’nın Milano kentinde yaşayan Arjantinli sosyal medya fenomeni Agustina Gandolfo, restoranda kadınlara verilen menülerle ilgili cinsiyetçi ayrımcılığa dikkat çekti.

Inter takımında top koşturan sevgilisi Lautaro Martinez’le birlikte Milano’da bir restorana giden 25 yaşındaki Gandolfo, kendisine üzerinde fiyat yazmayan menü verilmesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Gandolfo, “İtalya’da pek çok restoranda kadınlara üstünde fiyat yazmayan menüler verdiklerini biliyor muydunuz? Peki ya ben ödemek isteseydim? En kötü şeylerde biri de bunun yalnızca belli seviyenin üstündeki restoranlarda olması. Bu kadınların daha pahalı yemekleri ödemeyecekleri anlamına mı geliyor” dedi.

Gandolfo’nun paylaşımı İtalya’da uzun süredir tartışılan bu konuyu yeniden alevlendirdi. The Times’a konuşan Michelin yıldızlı Da Vittorio restoranının yöneticisi Rossella Cerea, ortada bir yanlış görmediğini söyledi.

‘NEZAKET GEREĞİ’



Cerea, “Eğer masada bir çift oturuyorsa, kadınlara böyle bir menünün verilmesinin sebebi nezaket gereğidir. Kadınlara sıradan şeylerle ilgili endişe etmeden yemeğin ve atmosferin tadını çıkarmalarını göstermenin bir yoludur” dedi.

‘SAYGISIZLIK’



Başkent Roma’daki Pipero restoranının sahibi Alessandro Pipero ise bu görüşe karşı çıkanlardan. Kadınlara verilen menüde fiyatların yazmamasının saygısızlık olduğunu belirten Pipero, “2021 yılındayız ve bir kadının restoranda hesabı ödemeyeceğine inanmak mümkün değil. Ödemeyecekse bile neden yemeğin fiyatını bilmesin?” ifadelerini kullandı.

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02/11/2021 10:07