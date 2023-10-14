Ünlü futbolcu Alisha Lehmann'dan 'ahlaksız teklif' itirafı

Uluslararası kadın futbolunun en tanınmış isimlerinden biri olan Alisha Lehmann aldığı skandal teklifle ilgili itirafta bulundu.

Lehmann, ünlü bir ismin kendisine tutkulu bir gece için 100 bin İsviçre Frangı teklif ettiğini açıkladı. Aston Villa'da forma giyen Lehmann bu uygunsuz teklifi reddettiğini belirtti.

Lehmann açıklamalarını Alman rapçi Shirin David'in sunduğu Dir Tea Talk podcast'inde yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Miami’de bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi, cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı."

"Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda ‘Alisha’ya onunla bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre Frangı ödeyeceğim' yazıyordu."

"Ama cevabım 'Asla olmaz! Sadece 100 bin mi?' Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca."

"Bir futbolcuya mı ait? Adını açıklayamam. "Ama uluslararası düzeyde çok ama çok iyi tanınıyor."

"Dünyanın en seksi futbolcusu" olarak anılan İsviçreli oyuncunun Instagram’da 15,5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.