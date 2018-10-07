Ünlü Futbolcu Reus: Emre Mor'un Yaşam Tarzı, Yeteneklerinin Önüne Geçiyor

Dünyaca ünlü futbolcu Marco Reus, bir dönem beraber oynadıkları Emre Mor'la ilgili "Çok yetenekli ama onun yaşam tarzı yeteneklerinin önüne geçiyor. O diğer gençler gibi çalışkan ve azimli değil. O çok erken hayata kapıldı." dedi.

A Milli Futbol Takımı'na çağırıldıktan sonra futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, transfer olduğu takımlarda bir türlü tutunamadı. Milli maçlarda gösterdiği çıkışın ardından, Alman devi Borussia Dortmund'un yolunu tutan genç futbolcu, teknik direktör Thomas Tuchel'in gözüne girememişti.

DORTMUND'DA TUTUNAMADI, LA LİGA'YA GİTTİ

Transferin ilk zamanlarında kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Emre Mor, yedek kulübesine demir atmıştı. Uzun süre forma şansı bulamayan genç futbolcu menajerinin uzun uğraşlarının ardından La Liga takımlarından Celta Vigo'ya transfer oldu. Burada da beklentilerin altından kalan Emre, kötü performansı yetmezmiş gibi sorumsuz tavırlarıyla da göze batmış ve kadro dışı bırakılmıştı.

KENDİSİNİ ŞÖHRETE KAPTIRDI

Futbolseverlerin kendisinden çok şey beklediği Emre Mor, erken girdiği yıldız futbolcu kompleksiyle yeşil sahalardan çok futbol dışı hareketleriyle gündem oldu. Son olarak kendisine özel yaptırdığı koltukla havuz başında poz veren genç futbolcu, herkesten tepki toplamıştı. Borussia Dortmund'un yıldız ismi ve kaptanı Marco Reus, Emre Mor hakkında önemli bir açıklama yaptı. Emre'nin hayata kendini erken kaptırdığını dile getiren Reus "Emre Mor çok yetenekli ama onun yaşam tarzı yeteneklerinin önüne geçiyor. 34 yaşındaki arkadaşlarımız bile antrenmana 1 saat önceden gelirken Emre 10 dakika geç geliyordu. O diğer gençler gibi çalışkan ve azimli değil. O çok erken hayata kapıldı." dedi.

Kaynak: Hürriyet