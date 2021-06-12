Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Bodrum’da tatil yapan Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, sevgilisi Sephora Goignan’ın 26’ncı yaş günü için tekne kiraladı. Çift, arkadaşlarıyla teknede parti yaptı.

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12/06/2021
Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

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Ünlü futbolcu Valentin Rosier teknede parti verdi

Fransız Valentin Rosier ve sevgilisi Sephora Goignan, Bodrum tatillerine devam ediyor. Çift önceki gün Yalıkavak’ta tekneyle denize açıldı. Rosier, sevgilisinin 26’ncı yaş günü için kiraladığı tekneyi balonlarla süsletti.

Valentin Rosier teknede bir arkadaşıyla güneşlenirken, Sephora Goignan kız arkadaşlarıyla dans edip eğlendi. Müzik seslerinin yayıldığı tekne, plajdaki tatilcilerin de dikkatini çekti.

Sephora Goignan arkadaşlarıyla dans edip kutlama yaptı.

12/06/2021 15:22
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TAGS: Valentin Rosier, Sephora Goignan,  Bodrum
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