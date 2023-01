Ünlü gitarist Jeff Beck hayatını kaybetti

The Yardbirds adlı grupla ün kazanan İngiliz gitar fenomeni Jeff Beck’in salı günü hayatını kaybettiği açıklandı. Beck, 78 yaşındaydı.

Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada Jeff Beck'in aniden bakteriyel menenjite yakalandıktan sonra huzur içinde son nefesini verdiği yazılırken bu derin kayıp sürecinde mahremiyet istendiği belirtildi.

24 Haziran 1944'te Surrey, İngiltere'de doğan Beck, sekiz kez Grammy kazandı ve Rock and Roll Hall of Fame için de iki kez aday gösterildi.

Mart 1965'te Beck, The Yardbirds’de bir diğer efsane gitarist Eric Clapton'ın yerini aldı ve böylece ünlendi. Jeff Beck grupla yalnızca 'Over Under Sideways Down' adlı bir albüm yapmış olmasına rağmen, 'Heart Full of Soul', 'Evil Hearted You', 'Over Under Sideways Down' gibi grubun en büyük şarkılarının çoğu o da grupta çalarken kaydedildi.

Beck, grubun ABD turuna katılmamasının yanı sıra aşırı mükemmeliyetçiliği ve öfkesi nedeniyle gruptan kovuldu. Ocak 1967'de Jeff Beck Group'u kurdu. Kadro birkaç kez sarsılsa da son şeklini vokalde Rod Stewart, basta Ronnie Wood, piyanoda Nicky Hopkins ve davulda Aynsley Dunbar olacak şekilde alacaktı.

Beck, Woodstock 1969'dan önceki gece grubu dağıttı. Daha sonra bundan pişman olduğunu açıklayacaktı. Grup 1970 yılında bir reform yaptı ve sonunda kadrosu vokalist Alex Ligertwood, klavyeci Max Middleton, davulcu Cozy Powell ve basçı Clive Chaman'dan oluştu.

Beck, 1992'de The Yardbirds ile ve 2009'da solo sanatçı olarak Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı. Altı En İyi Enstrümantal Rock Performansı Grammy ödülü, bir En İyi Pop Enstrümantal Performans ödülü ve Vokallerle En İyi Pop İş birliği dalında bir Grammy daha kazandı.

Jeff Beck ve Johnny Depp kısa süre önce 2022 albümleri '18' için bir turneye çıkmışlardı.

Rolling Stone dergisi Beck'i 2015'teki En İyi 100 Gitarist listesinde 5. sıraya yerleştirmişti.

Rock müziğin en tanınmış isimleri Jeff Beck’in ölümünün ardından üzüntülerini bildiren mesajlar yayınladılar.

