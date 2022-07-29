Ünlü grubun üzerine dev ekran düştü

Mirror grubunun üzerine konser esnasında dev ekran düştü.

Grubun Hong Kong’daki konseri sırasında sahnenin üstündeki dev bir ekran sahnedeki dansçıların üstüne düştü. Bir dansçının doğrudan üzerine düşerken sonrasında diğerinin üzerin devrildi. Dansçılar hastaneye kaldırıldı.

Dansçılardan biri yoğun bakımda

Konser hemen durduruldu ve grubun menajeri seyicilerden konser salonunu terk etmelerini rica etti. Dansçıların kaldırıdığı hastanenin yaptığı açıklamaya göre bir dansçı boyundan yaralandı ve yoğun bakımda tutuluyor. Diğer dansçının ise durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Hastane seyircilerin de geçirdiği şoktan dolayı olaydan etkilenen bazı izleyicilerin de tedavi edildiğini açıkladı. Kent yönetimi grubun turnesinin geri kalanını güvenlik önlemleri açısınan durdurdu.

Kentin yöneticisi John Lee “Şok içindeyim. Yaralananlara geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi. Mirror grubu üyeleri, Hong Kong’da en çok tanınan ünlülerin başında geliyor.

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29/07/2022 11:21