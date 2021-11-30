Ünlü gurmeler Yaşin ve Hünal, DAÜ Turizm Fakültesi Tower Restorant'ta Kıbrıs yemeklerini tattı

Türkiye'nin ünlü gurmeleri Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, DAÜ Turizm Fakültesi Tower Restorant'ta Kıbrıs yemeklerini tattı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre;Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde Türkiye’nin ünlü gurmeleri Mehmet Yaşin ile Teoman Hünal’ı misafir etti. beIN GURME televizyon kanalında “Görevimiz Yemek” programıyla tanınan gurmeler, DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyeleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri tarafından hazırlanan Kıbrıs’a özgü yemekleri tattı. DAÜ Turizm Fakültesi Tower Restorant’ta gerçekleşen tadım etkinliği ile, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitiminin yanı sıra, sektörden deneyimli profesyonellerin davet edilmesiyle geleceğe yönelik çalışmalar yapmalarının önünü açmak amaçlandı.

“Kıbrıs Mutfağı Çok Güzel”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Teoman Hünal, DAÜ gibi bir üniversitede bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, “20 sene öncesinde üniversitelerde gastronomi yoktu. Şimdi 500 talebenin olduğu ve yediğimiz yemeklere bakılacak olursa, oldukça başarılı çalışmalar yapılan bir okulu görmek, benim gibi bu sektörde 30 senedir bulunan biri için memnuniyet verici. Kıbrıs yemeklerinin yine iyi örneklerini tattık. Ekmekler çok ilginç geldi. Türkiye’de ve Yunanistan’da olmayan bir sürü ekmek çeşitleri tanıdık. Hırsız Kebabı çok güzeldi. Evlerde yenilen çok özgün yemekleriniz var. Kıbrıs çok güzel bir yer” diye konuştu.

Mehmet Yaşin ise, yapmış olduğu açıklamada, Kıbrıs mutfağını tatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yemeklerin çoğunu bildiğini ve bu ziyaret ile birlikte Kıbrıs’a 10’uncu kez gelmiş olduğunu belirten Yaşin, “Ancak her gelişimde başka bir tatla daha tanışıyorum. Kıbrıslılar şanslı çünkü çok lezzetli yemekleri var. Bize bu olanağı sağlayan DAÜ’ye ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na çok teşekkür ederiz. Sağ olsunlar” şeklinde konuştu.

“Gastronomi Turizmi Ülkemiz İçin Çok Önemli Bir Ürün’’

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, öğrencilerle birlikte Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal gibi duayen gurmeleri DAÜ’de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, sürecin aslında iki gündür devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Kılıç, Kıbrıs’ın doğusundan batısına kadar yerel yemeklerin tadına varıldığı restoranların, bu kısa zaman dilimi içerisinde bir program dahilinde ziyaret edilerek, aslında bir gastronomi turu gerçekleştirildiğinin altını çizdi. DAÜ Turizm Fakültesi olarak ana amaçlarının sadece gastronomi alanında uzman yetiştirmek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, aynı zamanda ülkenin yerel tatlarının kaybolmamasını sağlamak için günümüzün fast food (hızlı yemek) anlayışı ve diğer ülke mutfaklarının baskın olduğu bir süreçle mücadele etmek durumunda olduklarını vurguladı. Kıbrıs Mutfağı’nı günümüz gençliğine, gelen turistlere ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Kılıç bu misyonun kendilerini motive ettiğini ve işlerini daha azimle yapmalarını sağladığını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, bu süreç içerisinde profesyonel anlamda yerel halkın bilinçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artıralarak Kıbrıs Mutfağı’nın geliştirilmesine yönelik gerek devletten, gerekse de girşimcilerden gelebilecek herhangi bir talebi de karşılayabileceklerini ve bu konuda kendilerine ulaşılması halinde ellerinden gelen katkıyı mutlaka vereceklerini vurguladı.

Açıklamasında ayrıca hazırlanan yemeklerden de bahseden Prof. Dr. Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi öğrencilerinin bu ziyarette en üst seviyede gurme olarak bilinen misafirlere Kıbrıs Mutfağı’nın geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yöresel yemeklerini sunduklarının altını çizdi. Prof. Dr. Kılıç, “Güzel bir tadım menüsü hazırladık. Bu anlamda ne kadar da önemli bir misyon üstlenmiş olduğumuzu bir kez daha hatırladık. Öğrencilerimiz ve hocalarımız çok güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdi. Hem kendi üniversitemizin tanıtımına, hem de ülkemizin gastronomisine önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Gastronomi turizminin ülkemiz için ne kadar önemli bir ürün olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Farklı etkinliklerle Kıbrıs’ın yemek kültürünü tanıtmayı sürdüreceğiz” dedi. Prof. Dr. Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan DAÜ Turizm Fakültesi öğretim üyelerine, çalışanlarına, öğrencilere, “Görevimiz Yemek” ekibine ve özellikle her türlü katkıyı sağlayan DAÜ Rektörlüğü ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’na ve katılan tüm işletmelere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

Ünlü gurmeler Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal, etkinliğin ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç da hazır bulundu. Prof. Dr. Hocanın, ünlü gurmeler Mehmet Yaşin, Teoman Hünal ve “Görevimiz Yemek” ekibine DAÜ’ye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın tarafından Mehmet Yaşin ve Teoman Hünal’a Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulunuldu.

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30/11/2021 15:37