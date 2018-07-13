Ünlü işadamından 4 Milyon TL istediler

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, Didem Uçak isimli kadının odasına yerleştirdiği kamera ile ilişkiye girdiği işadamının görüntülerini alması, gündeme bomba gibi düştü.

Görüntülerin İsmail Dimililer isimli işadamının eline geçmesi ve şantaj unsuru olarak kullanması, olayın polise taşınmasına neden oldu.şantajcı ekinin, T.A isimli işadamından 4 milyon TL para talepteymiş, para karlılığında borçlarının silinmesini istediği belirtiliyor.

T.A isimli işadamının Dimililer’e yüklü miktarda borç verdiği, Dimililer’in de borcunu ödememek için, söz konusu işadamına şantaj yaptığı belirlendi. Haber Kıbrıs'ın güvenilir kaynakları söz konusu rakamın miktarını ise 4 milyon TL olduğunu ifade ediyor.

T.A isimli işadamının olayı para ödeyerek kapama yerine, polise gitmesi dört kişilik bir şantaj çetesinin polis gündemine girmesini sağladı. Polis içerisinde oluşturulan özel ekip, günlerce sürdürdüğü titiz çalışmanın ardından Didem Uçak ve Dimililer yanında, Arife Özoğlu ve Muharrem Tanrıverdi ismine ulaştı. İlk aşamada dört kişi tutuklanırken, polisin yeni isimlerin peşinde olduğu ve tahkikatın derinleşerek devam ettiği bilgisine ulaşıldı.