Ünlü isimler yılbaşında nerede sahne alıyor?

Sanat dünyasının birçok ünlü ismi yeni yılı sahnede karşılayacak. Birçok farklı şehirde gerçekleşecek konserlerle yılbaşı coşkusu yaşanacak. Geceye özel mekanların hazırladığı programları ve konserleri derledik. Kesenize uygun olan programla yeni yıla “merhaba” diyebilirsiniz.

KKTC

FATİH ÜREK

“2021’in son gecesinde Acapulco Resort Convention Spa Kıbrıs’da yılbaşı rüzgarı esecek. Yeni yıla bomba gibi girmek isteyenler bu yılbaşı Acapulco’da olacak. 31 Aralık 2021 yılbaşı gecesi Acapulco otelde Fatih Ürek ve İzmir Show Band sahne alacak. Acapulco Yılbaşı Galası, konaklama satın alan misafirler için ücretsiz olacak”

Hadise

Hadise, Lefkoşa’da bulunan Concorde Tower’ın ‘Yeni Yıl Galası’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.

Koray Avcı

Koray Avcı, yılbaşı akşamı Limak Cyprus Deluxe Otel’de sevenlerinin karşısına çıkacak. Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama kişi başı 8315 TL.

Tan

Tan Taşcı, yılbaşı özel gala programıyla Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Otel’de sahne alacak. 4 gün 3 gece konaklama ve uçuş dahil gecenin kişi başı fiyatı 7995 TL.

Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi, dünden bugüne sevilen şarkılarını İskele şehrinde yer alan Kaya Artemis Resort Otel’de seslendirecek. Programın Türkiye’den uçuş, 4 gün 3 gece konaklama fiyatı kişi başı 8850 TL.

Zara

Zara, yeni yılın ilk dakikalarında Savoy Ottoman Palace sahnesinde olacak. Sanatçıyı izlemek için kişi başı fiyat 500 TL. Eğer otelde bir gece konaklayacaksınız fiyat 100 Euro.

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar, yeni yıl gecesi Girne’deki Vuni Palace Hotel & Viva Gazino’da hayranlarının karşısına çıkacak. Sanatçı öncesi Nil Karataş sahne alacak. Konaklamalı olarak satılan gecenin biletleri tükendi.

Özcan Deniz

Özcan Deniz, hayranlarının karşısına Elexus Hotel’de çıkacak. Deniz’in yılbaşı programının fiyatı 1500 TL. Eğer otelde bir gece de konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 5 bin TL.

Alişan

Alişan, 31 Aralık gecesi programıyla Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de özel bir sahne performansı sergileyecek. Etkinliğin rezervasyonları devam ediyor.

AFYON

Aslı Hünel

Aslı Hünel, yılbaşı özel programı kapsamında NG Afyon’da olacak. 3 gün 2 gece konaklamalı 2 kişilik programın fiyatı 3500 TL.

Işın Karaca

Işın Karaca, sevilen şarkılarını Jura Hotels Afyon Termal’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın 2 kişilik fiyatı 5450 TL.

BOLU

Bülent Ersoy

Yeni yıla Bülent Ersoy’la girmek isteyenler Hampton by Hilton Bolu’da olacak. Geceye özel bir menü de sunan yılbaşı eğlencesinin bir kişilik fiyatı 1500 TL. Eğer otelde konaklamak isterseniz kişi başı fiyat 2500 TL.

FATSA

Grup Fatisa

Grup Fatisa, yeni yılı Derin Deniz Boutique Hotel’de karşılayacak. Gecede oryantal gösterisinin yanı sıra Kaptan Yılmaz ve Grup Fasıl da ayrı salonlarda sahne alacak. Programın kişi başı fiyatı 375 TL.

HATAY

Ebru Keskin, Hatay İskenderun Vera Boulevard’da yeni yılı karşılayacak. Şarkıcıyı dinlemenin kişi başı fiks menü ücreti 350 TL.

ANKARA

Hakan Taşıyan

Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatı geçiren Hakan Taşıyan uzun bir aradan sonra yılbaşında Ankara Masio Minor’da sahne alacak. Taşıyan’ın konseri kişi başı 599 TL.

İZMİR

Gökçe

Gökçe, yeni yıla Reges, a Luxury Collection Resort’un sahnesinde girecek. Şarkıcının sevilen şarkılarıyla eğlenmek isteyenler kişi başı 175 Euro ödeyecek.

Buray

Buray, yeni yılın ilk dakikalarını Kaya İzmir Thermal Otel’in sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı dinlemenin bedeli ise 1000 TL.

Ayşegül Aldinç

Ayşegül Aldinç, sevilen şarkılarını Swissôtel Büyük Efes’te seslendirecek. Sanatçı, Garo Mafyan ve Turbulence Orkestrası ile yılbaşı sahnesinde olacak. Gecenin başlangıcını da Seran Bilgi yapacak. Gecenin biletleri 1749 TL’den başlıyor.

Ozan Orhon

Ozan Orhon, 2022’yi 90’lar şarkıları ile karşılamak isteyenler için Angelinn Venue sahnesinde olacak. Programın 750 TL’den başlayan biletleri satışta.

Levent Yüksel

Levent Yüksel, 90’lardan bugüne dillere dolanan şarkılarını yılbaşı gecesi Kaya İzmir Thermal&Convention seslendirecek. Gecenin kişi başı fiyatı 1000 TL.

MERSİN

Derya Bedavacı

Derya Bedavacı, 2022’yi Hotel Navona’nın sahnesinde karşılayacak. Şarkıcının özel olarak hazırladığı yılbaşı programının fiyatları 1650 TL’den başlıyor.

TRABZON

Emrah Karaduman

Emrah Karaduman, yeni yılda Hayal Kahvesi Trabzon’da özel bir DJ performansı gerçekleştirecek. Gecenin girişi 189 TL. 6 kişilik loca tercih edenler ise 3300 TL ödeyecek.

SAMSUN

Melek Mosso

Melek Mosso, yılbaşında Samsun Sheraton Grand Otel’de yemekli gala konseri düzenleyecek. Gecenin gold biletleri tükendi. 1100 TL değerindeki silver biletleri hâlâ satışta.

GİRESUN

Ece Seçkin

Ece Seçkin, sevilen şarkılarını Piero Lounge&Bar’da seslendirecek. Gecenin bistro fiyatı 420 TL, 6 kişilik loca fiyatı ise 4400 TL.

KONYA

İrem Derici

İrem Derici, Grand Millenium Hotel’de gala konseri verecek. Derici’nin eğlenceli performansını 10 kişilik masalarda izlemek isteyenlerin biletleri 1110 TL’den başlıyor.

Anıl Piyancı

Yeni yıla Anıl Piyancı konseri ve DJ performanslarıyla girmek isteyenler Konya Anemon Otel’de olacak. Gecenin biletleri 170 TL’den başlıyor.

ANTALYA

Selami Şahin

Selami Şahin, klasikleşmiş şarkılarını Nirvana Cosmopolitan’da seslendirecek. Otelde 3 gün 2 gece konaklama iki kişilik fiyat 4100’den başlıyor.

Güliz Ayla

Güliz Ayla, Kervansaray Otel Ski Center’da yeni yılı karşılayacak. 2 kişi 3 gece sınırsız eğlence 12.740 TL.

KOCAELİ

Merve Özbey

Merve Özbey, 31 Aralık Cuma akşamı The Green Park Resort Kartepe Konser Salonu’nda sevenleriyle buluşacak. 4 kişilik bistro masanın ücreti 2500 TL. 4 kişilik sahne önü-masa ücreti ise 5 bin TL.

SAKARYA

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe, Premier INN Hotel’de 2022’yi karşılayacak. Gecenin kişi başı fiyatı 2500 TL, konaklamak isterseniz 4500 TL ödeyeceksiniz.

BURSA

Arem Özgüç-Arman Aydın

Arem Özgüç ile Arman Aydın, Jolly Joker Bursa’da sahneye çıkacak. Mekanda kişi başı fiyat 102 TL’den başlıyor.

KIBRIS

Funda Arar

Funda Arar, Kaya Palazzo Resort’ta yeni yıla geri sayım yapacak. Program kapsamında uçuş ve 4 gün 3 gece konaklamanın kişi başı fiyatı 11.500 TL.

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş, yeni yılı Concorde Luxury Resort’un sahnesinde karşılayacak. Sanatçıyı izlemek isteyenler kişi başı 6 bin TL ödeyecek. Gidiş geliş uçuş, 4 gün 3 gece konaklama ve gala gecesi ise 18 bin TL.

Deniz Seki

Deniz Seki, sevilen şarkılarını Kıbrıs’taki Salamis Bay Conti Hotel’de seslendirecek. 3 gün 2 gece konaklamalı programın kişi başı fiyatı 5189 TL.

Nalan

Nalan, dünden bugüne dillere dolanan şarkılarını Girne’deki Lord’s Palace Hotel’de söyleyecek. 3 gün 2 gece konaklama programın kişi başı fiyatı 6405 TL.

Serkan Kaya

Serkan Kaya, sevilen türküleriyle Les Ambassadeurs Hotel’de olacak. Kaya’yla yeni yıla girmenin ücreti 1000 TL. Eğer otelde de konaklamak isterseniz fiyat, 3500 TL.

Metin Arolat

Grand Yazıcı Otel’de Metin Arolat konser verecek. Yılbaşı eğlencesi ve 2-3 gece konaklama fiyatları 6 bin ile 12.500 TL arasında değişiyor.

Linet

Linet, 31 Aralık gecesi Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta sahne alacak. Otelde eğlence ve konaklamanın fiyatı 7500 TL’den başlıyor.

Şevval Sam

Şevval Sam, NG Enjoy’da konser verecek. Otelde eğlence ve iki gecelik konaklamanın kişi başı fiyatı 6500 TL’den başlıyor.

ULUDAĞ

Şehnaz Sam

Şehnaz Sam, My Mountain Otel Uludağ’da konser verecek. Konaklamalı yılbaşı paket programının iki kişi fiyatı 12.600 TL.

Sheraton İstanbul Maslak

Caz müzik sevenler yeni yılı Sheraton İstanbul Maslak’ta karşılayabilir. Sevinç Yurdan ve ekibi gecede performans sergileyecek. Kişi başı 999 TL.

Grey

Grey Nişantaşı, Grey Vadi veya Grey Cihangir’de yeni yıl gecesini yemekle başlatıp DJ eşliğinde devam ettirecek. Misafirler sadece yediklerini ödeyecek.

Ginza

Ginza adlı mekan yılbaşına özel hazırladığı menü ve müzikle konuklarını karşılıyor. Mekanda kişi başı 1500 TL ödenecek.

SAPANCA

Fettah Can

Fettah Can, Feel&Live Hotel Sapanca’da sevenleriyle buluşacak. Kişi başı fiyat 750-8000 TL arasında değişiyor.

İSTANBUL

Candan Erçetin

Candan Erçetin, yeni yıl gecesi Jolly Joker Private’ta sahnede olacak. Kategorilere ayrılan gecede kişi başı 1100 TL’den başlayan fiyatlarla eğlenmek mümkün.

Demet Akalın

Demet Akalın, 2022’yi Crowne Plaza İstanbul-Florya’da karşılayacak. Akalın, geceye özel hazırladığı repertuvarla konuklarını coşturacak. Kişi başı 1750 TL’den başlayan fiyatlarla yer ayırtmak mümkün.

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan Yılbaşı gecesi Günay Restaurant’ta sahneye çıkacak. Pekkan’ı en ön masadan izlemenin kişi başı fiyatı 10 bin TL.

Grand Hyatt İstanbul

Harbiye’de yer alan Grand Hyatt İstanbul, özel olarak hazırladığı menüleri ile yeni yılı karşılıyor. Otelde yılbaşı gala yemeği dahil fiyatı kişi başı 100 Euro. 0-6 yaş minik misafirler için ücretsiz olan program, 6-12 yaş için yüzde 50 indirimli.

Mabel Matiz

Mabel Matiz, Yeşilköy Wow Otel’de performans sergileyecek. Kişi başı 1000 TL.

Seda Sayan

Seda Sayan, Yeşilköy Luvia’da konser verecek. Sayan’lı eğlence fiyatı 1500 TL’den başlıyor.

İzel

Şarkıcı İzel, yeni yılı Holiday Inn Istanbul Airport’ta karşılayacak. Mekanda eğlence fiyatı kişi başı 699 TL’den başlıyor.

Hülya Avşar-Burak Kut

Hülya Avşar ve Burak Kut, Maslak Yeni Gazino’da sahneye çıkacak. Mekanda eğlencenin kişi başı en düşük fiyatı 1500 TL.

Edis

Edis, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda halk konseri verecek. Hayranları ücretsiz olarak katılacakları konserde Edis’le yeni yıla girecek.

Yılbaşı Gazinosu

Hilton Ataşehir Otel Yılbaşı Gazinosu konseptine ev sahipliği yapıyor. Simge Sağın, Hüsnü Şenlendirici, Kibariye, Ümit Besen ve Dilan Çıtak’ı izlemenin kişi başı fiyatı 890 TL’den başlıyor.

Emir Can İğrek

Emir Can İğrek, Jolly Joker Vadistanbul’da yeni yılı karşılayacak. İğrek’in sahneye çıktığı mekana giriş 226 TL. 4 kişilik locada ise 3100 TL’ye eğlenmek mümkün.

Portaxe

Baltalimanı’nda yer alan Portaxe’te konuklar Eflatun ve Gözde’nin şarkılarıyla yeni yıla girecek. Kişi başı fiyat 750 TL.

Hilton İstanbul Maslak

Hilton İstanbul Maslak’ta 31 Aralık gecesi konuklara Şef Arif Kemal Doğan imzalı menü sunulacak. Şeyma Aksu’nun performansı ile başlayacak olan bu özel gece, Erdinç Erişmiş ve Orkestrası’nın seslendireceği şarkılarla devam edecek. Gecenin kişi başı fiyatı 1200 TL’den başlıyor. (hürriyet)

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28/12/2021 11:26