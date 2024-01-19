Ünlü isimlerden uzay yolculuğu paylaşımı: Ben geldim, seni bekliyorum

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun fırlatılışı gerçekleştirildi. Tarihi olaya ilişkin ünlü isimlerden de paylaşım geldi.

HÜLYA AVŞAR

Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü."Bu iş Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun

CEM YILMAZ

Uzay yolculuğuna ilişkin esprili bir paylaşım yapan Cem Yımaz, "İlk Türk astronot Alper beye ve emeği gecen herkese başarılar dilerim

SİNAN AKÇIL

Sinan Akçıl, "Bana ve arkadaşlarıma Atletico Madrid-Real Madrid maçını izletmeyecek tek şey bir Türkün uzaya gönderilişi olurdu, mucize dediğimiz bir olay daha gerçek oldu...Son 30 dakika... Ne Mutlu Türküm diyene..." paylaşımını yaptı.