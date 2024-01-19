Ünlü isimlerden uzay yolculuğu paylaşımı: Ben geldim, seni bekliyorum
Tarihi anlar yaşandı ve ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu 00.49 itibariyle başladı. Büyük gurur kaynağı olan gelişmeye karşılık ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. İşte Türkiye'nin uzay yolculuğuna ilişkin ünlü isimlerden paylaşımlar...
19/01/2024
MARİYE EKİNCİ/ CNNTURK.COM |
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun fırlatılışı gerçekleştirildi. Tarihi olaya ilişkin ünlü isimlerden de paylaşım geldi.
HÜLYA AVŞAR
Mars temalı bir fotoğrafını paylaşan Avşar, Alper Gezeravcı'yı etiketleyerek "Ben geldim, seni bekliyorum" notunu düştü."Bu iş Mars'ta biter" diyen ünlü şarkıcı, Alper Gezeravcı'ya "Yolun açık olsun
CEM YILMAZ
Uzay yolculuğuna ilişkin esprili bir paylaşım yapan Cem Yımaz, "İlk Türk astronot Alper beye ve emeği gecen herkese başarılar dilerim
SİNAN AKÇIL
Sinan Akçıl, "Bana ve arkadaşlarıma Atletico Madrid-Real Madrid maçını izletmeyecek tek şey bir Türkün uzaya gönderilişi olurdu, mucize dediğimiz bir olay daha gerçek oldu...Son 30 dakika... Ne Mutlu Türküm diyene..." paylaşımını yaptı.