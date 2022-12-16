Ünlü isimlere 'örtülü reklam' cezası yağdı

Sosyal medyadaki paylaşımlarında reklam yapan bazı ünlüler, örtülü reklam yapınca ceza aldı.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, sosyal medyada örtülü reklam yapan ünlülere Reklam Kurulu'ndan ceza geldi.

İsimler arasında oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de yer alıyor. Gelen şikayetleri inceleyen Reklam Kurulu, 'gamze_ercel' isimli Instagram hesabından yaptığı üç ayrı paylaşımda bir giyim markasının etiketlendiğini ancak herhangi bir reklam ibaresine yer verilmediğini tespit etti.

Markaya ve ürünlerine yönlendirme yapılmak için Erçel'in örtülü reklam yaptığını tespit eden kurulun, Erçel'e 155 bin 712 lira ceza kestiği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'e de örtülü reklam yaptığı için ceza geldi. 'gulben123' isimli Instagram hesabı üzerinden cilt bakım ürünü tanıtımı yapan ve tanıtım ibaresini kullanmayan şarkıcının da markanın örtülü reklamını yaptığı belirtildi.

Kuruldan ceza alan diğer isimler arasında eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın da yer aldığı biliniyor.

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16/12/2022 19:55