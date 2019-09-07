Ünlü İskoç Sanatçı Paul Dwyer, Akıncı ile düet yaptı
07/09/2019
HK
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Dillirga ve Mağusa Limanı yorumları ile de tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, bu akşam 14.Uluslararası Tatlısu Harnup Festivali'nde sahne alacak.
Paul Dwyer konser öncesi Tatlısu Belediye başkanı Hayri Orçan ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı ve Paul Dwyer Mağusa Limanı türküsünü birlikte seslendirdi
PAUL DWYER İLK KEZ TATLISU’DA SAHNE ALACAK
Dillirga ve Mağusa Limanı yorumları ile de tanınan ünlü İskoç sanatçı Paul Dwyer, bu akşam grup The Bandits ile ilk kez Kıbrıs’ta sahne alıyor
Sanatçının geniş repertuarında Kıbrısa özgü başka parçalar ile de sürpriz yapması bekleniyor.
Ayrıca bu akşam uluslararası halk dansları, illiüzyon şov, Make-Up profesyonel makyaj sanatı Pazar akşamı da olmak üzere 2 gece de program sonlarına kadar yer alacak.
Gecede Afrika akrobasi şov yine hayretler uyandıracak