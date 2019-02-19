Ünlü kayak merkezine çığ düştü! Çok sayıda kişi...

İsviçre'de polis tarafından yapılan açıklamada, Crans-Montana'da Plaine-Morte adlı kayak pistinde çığ düştüğü bildirildi. Çığ düşmesi sonucu birçok kişinin kar altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri aradığı belirtildi. Yerel kaynaklar ise, 12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Olay yerine 2 kurtarma helikopteri ile arama kurtarma köpeklerinin gönderildiği belirtildi. İsviçre’de yaklaşık 1 haftadır etkili olan sıcak hava nedeniyle karların eridiği bu nedenle çığ düşmesinin meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor. AJANSLAR