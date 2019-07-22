Ünlü komedyen, oyun esnasında hayatını kaybetti!

Hindistan'ın ünlü komedyenleri arasında yer alan Manjunath Naidu, Dubai'deki stand-up gösterisinde fenalaşarak yere yığıldı.Naidu, gösterinin başlamasından kısa süre önce izleyicilere 'kendisini kötü hissettiğini' söyleyerek kalp krizi geçirdi.

Ancak izleyiciler bu anların gösterinin bir parçası olarak zannetti ve kahkahalara boğularak dakikalarca alkışladı.

Komedyenin 3 dakika boyunca hareket etmemesi üzerine olayın ciddiyeti anlaşılıp hemen ambulans çağrılsa da Naidu kurtarılamadı.Olay sonrası komedyenin eşi Grace Chng de haberi Facebook üzerinden doğruladı ve partnerinin "sahnede, en iyi işi yaptığı esnada hayatını kaybettiğini' açıkladı.