Ünlü manken balayını Antalya'da yaptı
Sosyal medya sayfasından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran 32 yaşındaki İngiliz model Rhian Sugden kendisinden 5 yaş büyük Oliver Mellor ile balayı tatili için Antalya'yı tercih etti.
26/09/2018
Eşi Oliver Mellor’la her yıl tatile geldiği Antalya Kalkan’da evlenen İngiliz model Rhian Sugden, balayını da aynı yerde yaptı. Sugden ve Mellor, arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendikten sonra balayını da Kalkan’da sürdürdü. Sugden ve Mellor, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında “Hayatımızın en güzel günleri” tanımlamasını kullandı.