Ünlü manken balayını Antalya'da yaptı

Eşi Oliver Mellor’la her yıl tatile geldiği Antalya Kalkan’da evlenen İngiliz model Rhian Sugden, balayını da aynı yerde yaptı. Sugden ve Mellor, arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlendikten sonra balayını da Kalkan’da sürdürdü. Sugden ve Mellor, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında “Hayatımızın en güzel günleri” tanımlamasını kullandı.