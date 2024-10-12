Ünlü markanın 2 milyon adet salıncağı toplatılıyor! 5 bebeğin boğulmasına neden oldu

ABD'de 160 dolara satılan "Snug Swing" (Rahat Salıncak) için ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonunun yaptığı "asla uyumak için kullanılmamalı ve yatak takımı asla eklenmemelidir" çünkü kafalık ve vücudu destekleyen kumaş astar "boğulma riskini artırabilir." uyarısının ardından ürünün geri çağrılmasına karar verildi.

GERİ GETİRMEK İSTEYENLER İÇİN UYARI YAPTILAR

Snug Swing salıncağı geri vermek istemeyenler için ise hem koltuk başlığını hem de kumaş parçasının çıkarılması uyarısında bulunuldu. Fisher-Price bu parçalar için 25 dolar ödeyeceğini duyurdu.

BEŞ BEBEK BOĞULDU

2012 ile 2022 arasında salıncağı kullananlar tarafından beş ölüm bildirildi. Çocukların tümü, uyumak için salıncakları kullanan, yaşları 1 ile 3 ay arasında değişen bebeklerdi . Komisyona göre "çoğu olayda" çocuklar emniyet kemeriyle bağlanmamıştı ve salıncakta yatak yoktu.

Amerikan Pediatri Akademisi bol battaniyelerin, yastıkların, peluş hayvanların ve diğer yumuşak eşyaların salıncağın uyku alanından uzak tutulmasını öneriyor.

TÜM MODELLERİ GERİ ÇAĞIRDILAR

Snug Swings'in 21 modeli bulunuyor ve bunların tamamı geri çağırma kapsamında yer alıyor . Komisyon, web sitesinde modellerin ve ürün numaralarının tam bir listesini yayınladı. Salıncaklar 2010'dan beri ABD, Kanada ve Meksika'da satılıyor.

BEBEK SALINCAĞI NEDEN TEHLİKELİ?

Bebek uykusu konusunda doktor ve uzmanlardan oluşan bir grup olan "Pediatrik Uyku Konseyi", web sitesinde küçüklerin hafif sallanmayı sevdiğini yazıyor ancak uyarıyor: "Bebek salıncakları uyumak için tasarlanmamıştır."

Yeni doğanlar "kas gücünden ve başlarını doğru şekilde konumlandırmak için gereken koordinasyondan yoksundur, bu da nefes almayı zorlaştırabilir ve boğulmaya neden olabilir."

Uzmanlara göre bebeğin salıncaktaki duruşu da uygunsuz. “Dik salıncak, bebeğin ihtiyaç duyduğu sırt ve kalça desteğini sağlamıyor. Bebeği yerinde tutan yumuşak battaniyeler veya yastıklar sonunda bebeğin yüzünü kapatabilir.