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Ünlü modacı Karl Lagerfeld yaşamını yitirdi

Günümüzün en önemli moda tasarımcılarından biri sayılan Karl Lagerfeld'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

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19/02/2019

Ünlü modacı Karl Lagerfeld yaşamını yitirdi

Chanel'in kreatif direktörü olan modacı 85 yaşındaydı. Fransız medyası tarafından duyurulan haber, Chanel'e yakın bir kaynak tarafından da doğrulandı.

Modacı, Chanel'in 22 Ocak'taki defilesini kaçırmış, firmadan ‘Lagerfeld'in yorgun hissettiği' açıklaması yapılmıştı.

10 Eylül 1933'te Almanya'nın Hamburg şehrinde doğan ve hayatını modanın kalbi olarak bilinen Paris'te sürdüren ünlü modacı, 1980'li yılların başlarında kendine ait parfüm ve giyim eşyası üreten markasını piyasaya sürdü.

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