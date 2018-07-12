Ünlü model Candice’i çıldırttılar: Ben utanmıyorum

Swanepoel, doğumdan kısa süre sonra ve hamileyken Brezilya sahillerinde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve altına da şu dikkat çekici satırları yazdı:

“Bu benim oğlumu dünyaya getirdikten 12 gün sonraki halim. Eğer bununla ilgili kötü bir şey söyleyeceksiniz önce kendinize bakmalısınız. Toplum başkalarına acımasız olabiliyor. Bu günlerde güzellik standartları kadınlar için bazen imkansızlaşabiliyor. Ben doğum sonrasındaki karnımı paylaşmaktan utanmıyorum… Aslında bununla gurur duyuyorum. Ben oğlumu 9 ay orada taşıdım. Küçük bir göbeğe sahip olmayı hak ettiğimi düşünüyorum. Model olabilirim ancak normal insanlarız. Lütfen huzur içinde sahilde keyifli vakit geçirmeme izin verin!”