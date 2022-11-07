Ünlü müzisyen 55 yaşında hayatını kaybetti

Low grubunun davulcusu ve vokalisti Mimi Parker 55 yaşında yaşamını yitirdi.

Aralık 2020’de yumurtalık kanseri teşhisi konan ve bu sebeple hayatını kaybeden müzisyen Mimi Parker, indie rock grubu Low’un davulcusu ve vokalistiydi.

Parker’ın ölüm haberini eşi Alan Sparhawk duyurdu. Yayınlanan mesajda, “Arkadaşlar, evreni dile ve kısa bir mesaja dönüştürmek zor, ama dün gece, Mimi etrafında sevgiyle ve ailesiyle çevrili olarak vefat etti. Adını yakın ve kutsal tutun. Bu anı size ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Aşk gerçekten de en önemli şeydir” ifadeleri yer aldı.

BİR YILI AŞKIN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

2020’nin sonlarında kanser teşhisi konulan Parker, 2021’de yumurtalık kanseri tedavisine başladı ve 2022’nin başında verdiği bir podcast röportajında sağlık durumunu kamuoyuna açıkladı.

İlkokulda tanışan Parker ve Sparhawk, Low’u, 90’ların başında birlikte kurmuşlardı.

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07/11/2022 20:02