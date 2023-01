Ünlü müzisyen 67 yaşında hayatını kaybetti

Earth, Wind & Fire grubunun davulcusu Fred White'ın geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybettiği açıklandı.

67 yaşında hayatını kaybettiği açıklanan müzisyen Fred White’ın ölüm haberini kardeşi ve grup arkadaşı Verdine White paylaştı.

Instagram üzerinden yapılan duyuruda White’ın ölüm nedenini açıklanmadı. Paylaşılan gönderide, “Sevgili aile dostları ve hayranları… Ailemiz bugün harika ve yetenekli bir aile üyemiz olan sevgili kardeşimiz Frederick Eugene ‘Freddie’ White’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.”

“Cennetteki kardeşlerimiz Maurice, Monte ve Ronald’a katıldı ve şimdi meleklerle davul çalıyor!” ifadeleri yer aldı.

1955 yılında doğan ABD’li müzisyen, Earth, Wind & Fire’ın “September”, “Boogie Wonderland”, “Saturday Night” ve “Shining Star” gibi popüler şarkılarında davul çaldı. Grammy ödüllü grup, 2000 yılında Rock & Roll Onur Listesi’ne alındı.

"Orange Is The New Black" ve "Lost" dizileriyle tanınan ünlü aktör yaşamını yitirdi.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2023 20:55