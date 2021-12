Ünlü müzisyen bütün şarkılarını rekor fiyata sattı

ABD’li ünlü müzisyen Bruce Springsteen, bütün müzik kataloğunu Sony Music ve Sony Music Publishing’e sattı…

Billboard’a konuşan kaynaklar, ünlü rockçının bu satıştan 500 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Böylelikle Sony, aralarında 15 platin albüm kazanan “Born In The USA” ve 5 kez platin kazanan The River albümlerinin de olduğu albümlerin kullanım hakkına sahip oldu.

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Springstreen’in menajeri Jon Landau konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.

Müzik dergisi Billboard’a konuşan kaynaklar Kasım ayından beri görüşmelerin devam ettiğini ve satışın 350 milyon dolardan başladığını öne sürdü.

Bu habere tepkiniz:



16/12/2021 09:05