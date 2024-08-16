Ünlü müzisyen Ed Sheeran Premier Lig takımının hissedarı oldu

Bugün başlayacak Premier League'in yeni takımı Ipswich Town, yeni sezona ünlü bir yatırımcıyla giriyor. İngiliz müzisyen Ed Sheeran, taraftarı olduğu kulübün ortağı oldu.

Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town düzenlediği törenle yeni yatırımcısını tanıttı.

16 Grammy Ödüllü Ed Sheeran, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulübün ortakları arasında katıldı. Hisselerin yüzde 2'sini alan 33 yaşındak müzisyen, yönetim kuruluna girmeyi reddetti. Bu konuda taraftara çağrı yapan Sheeran, "Lütfen bana sosyal medyadan transfer önerisi yapmayın. Sadece kulübe destek olmak için hisse aldım. Alınacak kararlara dahil olmayacağım" açıklamasını yaptı.

Ipswich Town bu sezon 22 yıl sonra Premiea League'de mücadele edecek.