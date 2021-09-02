Ünlü müzisyen Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

Dünyaca tanınmış Yunan besteci Mikis Theodorakis bugün 96 yaşında hayata gözlerini yumdu.

29 Temmuz 1925 yılında Sakız adasında dünyaya gelen Theodorakis, başrolünde Anthony Quinn’in yer aldığı 1964 yapımı “Zorba”, 1969 yapımı “Z” ve 1973 yapımı “Serpico” filmlerinin müzikleri de dahil, dünyaca tanınmış birçok besteye imza attı.

Yunanistan’da Albaylar Cuntası döneminde Mikis Theodorakis'in müziklerinin çalınması yasaklandı, Theodorakis hapis cezasına çarptırıldı, ardından da sürgüne gönderildi. 1974’te Cunta yönetiminin son bulmasının ardından yeniden Yunanistan’a döndü.

Theodorakis, Yunanistan’da siyasette de aktif rol üstlendi ve çeşitli dönemlerde milletvekilliği ve bakanlık da yaptı.

Theodorakis, Zülfü Livaneli ile birlikte 1986 yılında Türk-Yunan Dostluk Derneğini kurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2010 yılında başbakanken gerçekleştirdiği Atina ziyareti sırasında, dönemin Yunanistan Başbakanı Yorgo papandreu ile birlikte Mikis Theodorakis'i evinde ziyaret etmiş, Theodorakis "En büyük hayalim bu görüntüyü gerçekleştirmek, Türk-Yunan dostluğunu sağlamaktı" demişti.

Annan Planı döneminde, planın reddedilmesi çağrısı yapan Mikis Theodorakis, 2019’da Yunan basınında yer alan mektubunda ise Türk tarafının hidrokarbonlarla ilgili yaptığı öneriye destek vermiş ve Yunanistan için Türkiye’nin rakipten ortağa dönüştürülmesi çağrısında bulunmuştu.

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02/09/2021 11:17