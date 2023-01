Ünlü müzisyen yaşam mücadelesini kaybetti

Bir döneme damga vuran ABD'li müzik grubu Pointer Sisters'ın solisti Anita Pointer 74 yaşında yaşama veda etti.

1970 ve 1980’lere damga vuran pop ve R&B grubu Pointer Sisters’ın solisti Anita Pointer 74 yaşında yaşama veda etti.

“I’m So Excited”, “Jump (For My Love)” ve “Fire” isimli şarkılara imza atan Pointer’ın bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı. Pointer’ın Beverly Hills’teki evinde yanında ailesi varken vefat ettiği belirtildi.

Kardeşleri June ve Bonnie’nin 1969 yılında kurduğu gruba kısa bir süre sorna sekreterlik işini bıraktıktan sonra katılan Anita Pointer, torunu Roxie McKain Pointer’la da müzik yaptı.

Pointer’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Anita’nın kaybı derin üzüntü yaratsa da onun şimdi kızı Jada ve kız kardeşleri June ve Bonnie ile huzur içinde olması rahatlık hissi veriyor” denildi.

Grup piyasaya sürdükleri albümlerle birçok ödül kazanmıştı.

01/01/2023 23:15