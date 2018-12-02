Ünlü otele hacker şoku!

Müşteri verilerini hedefleyen hacker yani siber korsanların yeni bir saldırısı ortaya çıktı. Bu sefer bir otel zincirini hedef alan korsanlar 500 milyon müşterinin isim, adres, pasaport numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerini çaldı.

Marriott International'dan yapılan açıklamada, hackerların şirketin Starwood markasının veri tabanına yasadışı erişim sağladığı belirtilerek, " otelin 2014'ten 10 Eylül 2018 tarihine kadar misafir ettiği yaklaşık 500 milyon müşterinin bilgileri ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada siber saldırganların otel müşterilerinin isimleri, fiziksel adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, pasaport numaraları, doğum tarihleri, cinsiyet bilgileri ve otele giriş ve çıkış tarihleri bilgilerinin çaldığını duyurdu.

Bilgileri çalınan müşterileriyle e-posta yoluyla iletiime geçeceklerini açıklayan şirket yetkilileri yaşanan bu durumdan dolayı özür diledi. Güvenlik güçleri ile iletişimde olduklarını belirten yetkililer bundan sonra bu tarz olayların yaşanmaması için gereken önlemleri alacaklarını açıkladı.