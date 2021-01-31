Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!

2 yıldan bu yana akciğer kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Atilla Pekdemir 77 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından usta oyuncunun ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

2 senedir akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir’de hayatını kaybetti.. Atilla Pekdemir'in vefat haberini alan sevenleri yasa boğuldu.

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

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31/01/2021 22:36