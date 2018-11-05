Ünlü Oyuncu Bekaretimi Koruyacağım Dedikten 9 Gün Sonra Hamile Kaldı

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörü olarak tanıdığımız güzel oyuncu Rosie Mac, evleninceye kadar bekaretini koruyacağını söyledikten 9 gün sonra hamile kaldı.

Amatör olarak şarkı söyleyen ve Game of Thrones adlı dünyaca ünlü dizinin başrol oyuncusu Emilia Clarke'ın dublörlüğünü gerçekleştiren Rosie Mac, bundan altı ay önce bekardı ve evleninceye kadar cinsel deneyim yaşamamaya kararlıydı. Ancak 21 yaşındaki Rosie Mac, altı ay önce Josh Break isimli biriyle tanıştı. O andan itibaren de hayatı tamamen değişti.

Rosie Mac, aniden gelişen olaylar hakkında, "Biliyorum, bu çok çılgın. Ben ilk bakışta aşka asla inanmazdım. Ama sonra bir gün biriyle tanışıyorsunuz ve onun ruh eşiniz olduğunu anlıyorsunuz" diye anlatıyor.

Rose Mac ile eşi Josh Break birbirlerini Facebook'tan görüp tanışmak istedi. Ama hiç gerçek hayatta bir araya gelmemişlerdi. Ardından ikisinin de California'da olduğu bir sırada yüz yüze görüşmeye karar verdiler.

Yüz yüze karşılaşmalarının üçüncü günü birlikte plaja gittikleri bir sırada Josh Break "Benim karım olacağını biliyordum" dedi ve iki gencin hayatı da bir daha geri dönülmeyecek şekilde değişti.

Çift, hemen evlenmeye karar verdi ve ailelerine bile haber vermeden hayatlarını birleştirdiler. Ardından da Rosie Mac, hamile olduğunu anladı.

Üstelik Rosie Mac'in ve Josh Break'ın hayatını değiştiren tüm bu gelişmeler sadece 9 gün içinde gerçekleşti. Çift, şimdi yakında dünyaya gelecek bebeklerini bekliyor.