Ünlü oyuncu Blake Lively de güzellik sektörüne adım attı

"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively güzellik dünyasına adım attı.

Deadpool karakteriyle akıllarda yer eden Ryan Reynolds ile evli olan ünlü oyuncu Blake Lively güzellik markası çıkardı. Amerikalı oyuncu "Blake Brown" adında saç bakım markasını sosyal medya hesabında tanıttı.

Jennifer Aniston, Rihanna ve Beyonce gibi isimlerin ardından ünlü oyuncu, saç bakımına odaklanan ürünleri hakkında açıklama yaptı.

7 yıldır bu marka üzerinde çalıştığını duyuran yıldız, ürünlerinin arasında saç kremi olmadığını söyledi ve "Neredeyse 20 yıl önce saç kremi yerine maske kullanmaya başladım. Hiç krem kullanmıyorum" diye ekledi.

"Hep saç bakımıyla ilgilenmişimdir. Saçımı çok değiştirdiğim söylenemez" diyen Blake saç bakım rutinini şöyle anlattı:

"Her zaman önce saçımı yıkarım, sonra maskeyi sürerim sonra vaktim olan her şeyi yaparım ve en son maskeyi durularım. Saçım biraz daha fazla bakıma ihtiyaç duyuyorsa, bazen saçımda sadece biraz maske bırakıyorum. Saçımı tamamen durulamıyorum, birkaç gün topuz olarak bırakıyorum."