Ünlü oyuncu Bruno Ganz hayatını kaybetti

İsviçreli ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Bruno Ganz hayata veda etti. Ganz, Adolf Hitler'i canlandırdığı ve Berlin'in düşüşünü anlatan "Untergang" (Çöküş) filmiyle hafızalara kazınmıştı.

2004 yapımı 'Downfall' (Çöküş) filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli ünlü aktör Bruno Ganz, 77 yaşında Zürih'te hayatını kaybetti.

Daha çok Almanca çekilen filmlerle tanınan Ganz, 'The Reader' (Okuyucu) ve 'The Manchurian Candidate' (Mançuryalı Aday) gibi İngilizce filmlerde de rol almıştı.

Ganz'a dünya çapında şöhreti getiren de 'Çöküş'teki Hitler rolü oldu.

Hitler'in Berlin'deki bir sığınakta son günlerini anlatan 'Çöküş' filmi dünya genelinde 92 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Ganz, 2005'te İngiliz The Guardian gazetesine verdiği mülakatta, Hitler rolüne hazırlanmak için 4 ay çalıştığını söylemişti. Ganz, Hitler'in gizli kaydedilenler de dahil tarihi kayıtları incelediğini ifade etmişti