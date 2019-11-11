Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı

İstanbul Sarıyer'de at biniciliği ve okçuluk eğitimi veren ünlü oyuncu Cemal Hünal, çalıştığı spor merkezinde antrenör Ufuk Tunca ile kavga etti.

İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı. Tunca, Hünal hakkında şikâyetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı. Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikâyetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı. Kaynak:Hürriyet

11/11/2019 11:23