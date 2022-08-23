Ünlü oyuncu cinsel tacizle suçlanıyor

Hollywood’da 100’den fazla filmde rol alan ve karakter oyuncusu olarak tanınan Gary Busey, cinsel taciz suçlamalarının odağında.

Polis, cumartesi günü yaptığı açıklamada, aktör Gary Busey’in New Jersey’deki bir hayran toplantısındaki davranışlarından kaynaklanan cinsel suistimal ve taciz suçlamalarının olduğunu söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Busey iki adet dördüncü derece cinsel cinsel ilişki ile suçlanıyor. Polis, suçlamaların 12-14 Ağustos tarihleri arasında Cherry Hill’deki Doubletree Otel’de düzenlenen yıllık korku filmi odaklı Monster Mania’da yaşandığını belirtti. Malibu, California’da yaşayan Busey, etkinliğin üç gününün tamamında öne çıkan konuklardandı.

Polis Robert Scheunemann, Busey ile ilgili suçlamaları temasla ilgili olduğunu ve birden fazla olduğunu söyledi.

Busey’in başı ilk defa polisle derde girmiyor. 1995 yılında, Malibu’daki evinin aranması sırasında yetkililerin kokain ve benzeri maddeler bulmasının ardından uyuşturucu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Suçlamalar arasında kokain, marihuana ve halüsinojenik mantar bulundurma ve kokainin etkisi altında bulunma yer aldı.

Busey, ayrıca daha önce de eş istismarı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ayrıca Celebrity Apprentice’in 2011 sezonunda, şovdaki bir kadın çalışana cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.

Sayısız film ve televizyon dizisinde rol alan ve karakter oyuncu olarak tanınan Busey, 1978 yapımı The Buddy Holly Story’de başrolde yer alarak da en iyi erkek oyuncu Oscar’ına aday gösterilmişti.

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23/08/2022 11:47