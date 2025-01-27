Ünlü oyuncu Colin Egglesfield üçüncü kez kansere yakalandı

ABD yapımı All My Children ve Melrose Place dizilerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Colin Egglesfield, üçüncü kez kansere karşı zorlu bir mücadeleye başladı. Daha önce iki kez kanseri yenen 51 yaşındaki oyuncu, prostat kanseri teşhisi sonrası geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

Egglesfield, durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, hayatın zorluklarına karşı kararlılıkla mücadele ettiğini belirtti:

“Önemli olan size dağıtılan el değil, o kartları nasıl oynadığınızdır. Bu yılın başlangıcı benim için kolay olmadı ama bu teşhis, kim olduğuma ve ne kadar güçlü kalabileceğime karar vermek için başka bir fırsat.”

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin olumlu geçtiğini vurgulayan oyuncu, “Hâlâ biraz ağrım var ama ilerleme kaydediyorum. Seksi yürütecimle her zamankinden daha güçlü ve sağlıklı dönmeye kararlıyım.” ifadelerini kullandı.

Colin Egglesfield’a ilk kez 2006 yılında kanser teşhisi konmuştu. Daha sonra, ikinci kanser teşhisi sırasında yapılan ameliyatta bir testisi alınmış; ancak hastalık diğer testisine de yayılmıştı. İki zorlu mücadelenin ardından hastalığı yenmeyi başaran Egglesfield, şimdi üçüncü kez karşılaştığı bu zorluğu da aşmaya kararlı olduğunu söylüyor.