Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu: İşte bebeğinin ismi

Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer ile evlenen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu.

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09/12/2023

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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu baba oldu: İşte bebeğinin ismi


Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu, sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girmişti. Baba olmak için gün sayan oyuncudan müjdeli haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Urgancıoğlu ilk kez babalık sevinci yaşadı. Çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine “Ardıç” adını verdi.

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti.

09/12/2023 20:15
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TAGS: Kaan Urgancıoğlu, magazin, haber
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