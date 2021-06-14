Ünlü oyuncu kavgayı ayırırken hastanelik oldu

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14/06/2021

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Ünlü oyuncu kavgayı ayırırken hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın hayranlarını üzecek bir olay yaşandı. Genç oyuncu köpeklerin kavgasını ayırırken yaralanmak hastanelik oldu.

Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan oyuncu, hastane asansöründe çekilen fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.” Oyuncuya, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.

14/06/2021 14:53
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TAGS: Farah Zeynep Abdullah, kavga, haberkibris,
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