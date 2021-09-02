Ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Nusret Çetinel, Ankara’da 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Çetinel'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesaj yayımladı.

Altun mesajında, şunları söyledi:

"Kıymetli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Çetinel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

TRT Genel Müdürü Sobacı'dan taziye mesajı

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından Çetinel'in vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Sobacı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel’in vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. 1976’da katıldığı TRT dublaj geleneğinin önemli bir üyesiydi. Hayat verdiği karakterlerle unutulmaz izler bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

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02/09/2021 09:35