Ünlü oyuncu Peter Crombie hayatını kaybetti

"Natural Born Killer", "Seven" ve "House of Frankenstein " filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Peter Crombie, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Crombie, 1989'dan 1998'e kadar süren popüler ABD komedi dizisi "Seinfeld"ın 4'üncü sezonunda canlandırdığı "Çılgın Joe Davola" karakteriyle hafızalara kazındı.

Oyuncunun eski eşi Nadine Kijner, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada haberi doğrularken, Peter Crombie'yi kaybetmekten duyduğu "şoku ve derin üzüntüyü" anlattı.

Nadine Kijner, Crombie ile düğünlerinden fotoğraflarını paylaşarak şöyle yazdı:



"Eski eşimin öldüğünü açıklamaktan şok ve derin bir üzüntü duyuyorum. Onca harika anı ve iyi bir adam olduğun için teşekkür ederim. Pek çok kişi seni sevdi. Çünkü sen nazik, fedakâr, şefkatli ve yaratıcı bir ruha sahiptin"

Nadine Kijner, Peter Crombie'nin kısa süren bir hastalık döneminin ardından öldüğünü söyledi. Öte yandan oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Kijner "En nazik, en şefkatli, en fedakâr, en düşünceli adamdı. Herkes tarafından sevilirdi, cömertti ve hiçbir zaman kimse hakkında kötü bir söz söylemezdi" diye ekledi.

"Seinfeld"in kadrosuna 1992'de katılan Peter Crombie, 5 bölüm boyunca dizinin başrolü "Jerry Seinfeld"e dehşet saçan ve eziyet eden "Çılgın Joe Davola" karakterini canlandırmıştı.