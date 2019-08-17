Ünlü oyuncu Peter Fonda hayatını kaybetti

Sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan 1969 tarihli Easy Rider ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Peter Fonda 79 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Fonda'nın cuma sabahı Los Angeles'taki evinde öldüğü açıklandı. Yönetmen Henry Fonda'nın oğlu, bir başka efsane oyuncu Jane Fonda'nın kardeşi olan Peter Fonda, iki çocuk babasıydı.

Peter Fonda, sinemadaki en önemli çıkışını bağımsız sinemanın çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilen Easy Rider adlı filmle yapmıştı. Dennis Hopper'ın yönettiği filmde Fonda, Jack Nicholson ile başrolleri paylaşıyordu. Motosikletleriyle ABD'yi boydan boya kateden iki hippinin öyküsünü anlatan film, sinema tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı.

Ünlü oyuncu, 1961'den 1974'e kadar Susan Brewer'la, 1975'den 2011'e kadar 36 yıl boyunca Portia Crockett ile evli kalmıştı.

Fonda'nın Brewer ile evliliğinden Justin adında bir oğlu ve yine kendisi gibi oyunculuğu seçen Bridget adında bir kızı bulunuyor.

Peter Fonda, son olarak 2011 yılında hayatını birleştirdiği Margaret DeVogalaere ile yaşıyordu.

Ünlü oyuncu Jane Fonda, aktörün ölümünden sonra yaptığı açıklamada "Çok üzgünüm. O benim tatlı küçük kardeşimdi" dedi.